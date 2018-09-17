الرقابة المالية تعتمد 5 مقترحات لتنشيط التداولات والسيولة بالبورصة

البورصة المصرية





المال- خاص



ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، في اجتماع عٌقد نهاية الأسبوع الماضي العديد من المقترحات التي شملت تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية وأهمية الاتفاق على سرعة تفعيل تلك الآليات والأنشطة في ضوء الدراسات التي تم إعدادها وتفعيل ذلك قبل نهاية العام الجاري.



وشملت المناقشات ما يستتبع هذه المناقشات من إجراء حزمة من التعديلات الخاصة بقواعد التداول تمهيداً لتفعيل تلك الآليات والأنشطة ودعماً لسيولة ونشاط السوق.



ووفقا لبيان صدر عن الهيئة اليوم أسفر الاجتماع عن الاتفاق على البنود التالية:



أولاً: توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يومياً كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية.



ثانياً: تكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلً من 5% بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول.



ثالثاً: تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.



رابعاً: السماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.



خامساً: إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.



فضلا عما تتطلبه تلك التعديلات من إصدار قرارات من مجلس إدارة البورصة المصرية بشأنها ثم اعتمادها من الهيئة فور تمام ذلك.