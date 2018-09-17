هيئة قناة السويس تستقبل وفداً من كلية الحرب العليا



نادية سلام



استقبل الفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، نائباً عن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، وفداً من كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية، برئاسة اللواء أركان حرب خالد حسين الجزار مدير الكلية، وبرفقته مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بالدورة رقم (42)، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.



وفى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور في هيئة قناة السويس، وعبر عن تقديره الشديد لدور أكاديمية ناصر العسكرية فى إعداد الدارسين وصقل خبراتهم ليكونوا قادة المستقبل ودروع الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة.



وأضاف الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس لا تدخر جهداً للحفاظ على مكانتها الرائدة من خلال مشروعات التطوير المستمرة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في رفع كفاءة القناة وزيادة عوامل الجذب لملاك ومشغلي السفن عن طريق تقليل زمن العبور وهو ما ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة الرحلة عبر القناة .



وشدد نائب رئيس الهيئة، على أن قناة السويس تحظى بأقصى درجات التأمين بفضل التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي، مشيداً بدورهم وتضحياتهم الجليلة في الحفاظ على سلامة المجرى الملاحي وحماية منشآت الهيئة الرئيسية لتظل راية القناة عالية خفاقة في المجتمع الملاحي، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لدفع عجلة التنمية وحماية مقدرات الوطن .



خلال الزيارة، شاهد الحضور مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.



في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة للواء أركان حرب خالد الجزار، الذي أهاه في المقابل درع كلية الحرب العليا، ثم توجه الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.