عبد الهادي القصبي يترأس ائتلاف دعم مصر بالتزكية

عبد الهادي القصبي

ياسمين فواز



أعلن محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، اليوم الاثنين، فوز عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة دعم مصر بالتزكية.



وبدأت منذ قليل الجمعية العمومية لدعم مصر بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور اكثر من نصف أعضاء الائتلاف.



وأكد كريم درويش نائب رئيس الائتلاف، أنه لا توجد أي خلافات داخلية بالائتلاف وأنه مصر على استكمال دوره في بناء الوطن تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جهته قال محمد السويدي رئيس الائتلاف الأسبق، أن هناك حادثتين هما حادثة وفاة عدد من المواطنين بديرب نجم ووفاة النائب أسامة الرفاعي وطالب النواب بالوقوف دقيقة حدادا.



ووجه التحية لذكرى الراحل سامح سيف اليزل، موجها الشكر لكافة أعضاء الائتلاف وجميع النواب من داخل الائتلاف وخارجه على المواقف التي اتخذوها خلال الفترة الماضي والتي كانت شديدة الصعوبة كما شكر الاحزاب بكل كوادرها .



وتابع: "نسعى لايجاد كوادر جديدة داخل الائتلاف لإثراء الحياة السياسية".



وأكد الدكتور محمود يحي القيادى بائتلاف "دعم مصر" فى تصريحاته لـ"المال" أن القصبي هو الوحيد الذى أعلن ترشحه على منصب رئيس الائتلاف خلفا للسويدى وهو ما دفع أعضاء "دعم مصر " على التوافق عليه ومن ثم فوزه بالتزكية.



وأضاف أنه تم تكريم المهندس محمد السويدى وتسليمه درع تكريم على جهوده التى قدمها خلال فترة ترأسه الائتلاف الفترة الماضية.



فيما نفي النائب محمد عبد الله زين عضو الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن أحد أحزاب الائتلاف ما تردد مؤخرا عن دمج بين الحزب والائتلاف ليصبح " مستقبل مصر" عقب فوز القصبي الذى يعتلي منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قائلا :" الائتلاف يتألف من المستقلين والأحزاب المنضمة إليه ولا يعني فوز القصبي برئاسته حدوث الاندماج المشاع عنه".



وكشف النائب مصطفي بكرى، عن اتجاه الائتلاف لادخال بعض التعديلات علي اللائحة الداخليه الخاصه به، مشيرا إلى وجود عدد من المقدمة فى هذا الشأن التى مازالت قيد الدراسة.



ووفقا للمادة (16) من اللائحة الداخلية لائتلاف دعم مصر، يكون للائتلاف رئيسا ونائبين يتم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر من بين أعضاء الهيئة البرلمانية في أول جلسة انعقاد عادية له، لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب، وفي حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، يتولى رئاسة الائتلاف مؤقتا أكبر نواب رئيس الائتلاف سنا.