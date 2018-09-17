EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
عبد الغفار: مبادرة الحزام والطريق تهدف لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا
الإثنين 17 سبتمبر 2018 03:17 م
اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم البحرية
أخر الأخبار
اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم البحرية
معتز محمود:
قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين تهدف لبناء شبكة للتجارة لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طريق الحرير القديم وتعزيز التعاون الأقتصادى والتواصل السياسى وتبادل العملات والتفاهم بين الشعوب.
وأضاف عبد الغفار خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين بمقر الأكاديمية العربية أن المبادرة منذ طرحها من الصين فى ٢٠١٣ لاقت ترحيبا كبيرا، لافتا إلى أنه قبل ألفى عام بدأت التجارة والقوافل فى التحرك شرقا وغربا على طريق الحرير، أما الآن فالطريق يعود لطور التشكيل عبر المبادرة الصينية، لافتا إلى أن المبادرة لاقت استحسان العديد من الدول العربية.
وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى أن هذه المبادرة تكتسب أهميتها للدول العربية من الشراكة مع الصين، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعنى طرح مشروعات تنموية هائلة تشارك بها أكثر من ٦٠ دولة.
وأوضح عبد الغفار أنه بلا شك أن هذه المشروعات ستكون آلية لتحقيق الكسب المشترك بين دول عربية والصين، لافتا إلى أن العديد من الدول العربية لها أهمية اقتصادية كبرى، فضلا عن أنها تتوسط العالم وتشرف على العديد من المضايق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا