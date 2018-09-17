عبد الغفار: مبادرة الحزام والطريق تهدف لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا

اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم البحرية

معتز محمود:



قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن مبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين تهدف لبناء شبكة للتجارة لربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طريق الحرير القديم وتعزيز التعاون الأقتصادى والتواصل السياسى وتبادل العملات والتفاهم بين الشعوب.



وأضاف عبد الغفار خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين بمقر الأكاديمية العربية أن المبادرة منذ طرحها من الصين فى ٢٠١٣ لاقت ترحيبا كبيرا، لافتا إلى أنه قبل ألفى عام بدأت التجارة والقوافل فى التحرك شرقا وغربا على طريق الحرير، أما الآن فالطريق يعود لطور التشكيل عبر المبادرة الصينية، لافتا إلى أن المبادرة لاقت استحسان العديد من الدول العربية.



وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إلى أن هذه المبادرة تكتسب أهميتها للدول العربية من الشراكة مع الصين، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعنى طرح مشروعات تنموية هائلة تشارك بها أكثر من ٦٠ دولة.



وأوضح عبد الغفار أنه بلا شك أن هذه المشروعات ستكون آلية لتحقيق الكسب المشترك بين دول عربية والصين، لافتا إلى أن العديد من الدول العربية لها أهمية اقتصادية كبرى، فضلا عن أنها تتوسط العالم وتشرف على العديد من المضايق.