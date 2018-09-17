وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لشراء 50 جرار قطارات

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شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة بروجرس ريل لوكوموتيف فى مجال جرارات السكك الحديدية، حيث وقع على المذكرة كلا من المهندس / اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية والسيد/بيلي انزو، رئيس مجلس ادارة PRL ونائب رئيس مجلس ادارة شركة كاتربلر.



وصرح وزير النقل أن الإتفاقية تضمنت قيام شركة بروجرس ريل لوكوموتيف بتحديث وإصلاح 91 جرار، بالإضافة إلى شراء عدد 50 جرار EMD جديد وعمل عقد صيانة لعدد 141 جرار لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.



وأشار الدكتور هشام عرفات الى أن هذا التوقيع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتحديث اسطول الجرارات الخاص بسكك حديد مصر من أجل تقديم خدمة مميزة للركاب والمساهمة في تعظيم الاستفادة من هذه الجرارت في أعمال نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية وتقليل تكلفة النقل لافتا إلى أن الوزارة تسيير في اتجاهين فيما يخص زيادة عدد الجرارات لتدعيم قوة الجر ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وإعادة تأهيل الجرارات القديمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها

لافتا إلى انه سبق لوزارة النقل العام الماضي التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال على شراء 100 جرار جديدة واصلاح وإعادة تأهيل 81 جرار متوقفين عن العمل منذ عدة سنوات بالاضافة الى الحصول على تمويل لشراء 100 جرار أخرى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الأخيرة يشمل التعاقد على 150 جرار جديد واصلاح وتحديث 172 جرار والحصول على تمويل لشراء 100 جرار أخرى وهو ما سينعكس إيجابيا على الخدمة المقدمة للركاب مع بدء توريد هذه الجرارات.