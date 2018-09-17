23 مصريا يحصلون على 1.4 مليون جنيه مستحقات متأخرة بالسعودية

دعاء حسني:







أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح علي مدي شهرين فى إبرام تسوية ودية للخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات 23 عاملا مصريا ، بإجمالي 298 ألفا و666 ريالا سعوديا، ما يعادل مليونا و418 ألفا و663 جنيها مصريا تقريبا.







وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى فى الرياض بمتابعة مشكلة العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.





وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض حسام طلبه، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركة لحل المشكلة وديا وصرف مستحقات العمال الـ 23 عن فترات سابقة، وقد استجابت الشركة وتم تسليم كل عامل مستحقاته نقدا، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخروج النهائي لهم جميعا في ظل الإقامات والتأمين الصحي المنتهي، وذلك في أقرب وقت ممكن .







وأشار المستشار العمالي إلي أن صاحب شركة المقاولات أبدي تفهما كبيرا لحالة أحد العاملين الراغب في المغادرة فورا من الـ 23 عاملا ، نظرا لمرض زوجته بالقاهرة، موجها مدير إدارة الموارد البشرية بأن يكون اسمه في أول الكشوف التي يتم بموجبها عمل الخروج النهائي.





وأوضح أن هناك 9 عمال قد تم صرف مستحقاتهم فى فترة سابقة، قبل تدخل مكتب التمثيل العمالى لصرف مستحقات الـ 23 عاملا ، فى حين أن هناك 3 عمال جار سداد مستحقاتهم ، كما يوجد 3 عمال آخرين لهم قضايا عمالية سوف يتم حل مشكلتهم لاحقا .