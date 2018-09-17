وزير التموين يطالب الإعلام بتحري دقة النشر عن البطاقات

وزير التموين مصيلحي

محمد مجدي:



هاجم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر المعلومات الخاصة بالبطاقات التموينية.



وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الإثنين، "مينفعش نحط مانشيتات صحفية تمس المواطن المصري بما يضره لا ينفعه، ويتم كتابة عناوين حذف مليون مواطن من البطاقات التموينية والحقيقة أن ما تم حذفهم هم المتوفين.