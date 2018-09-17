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ثقافة وفنون
رحيم يحصد جوائز القنوات الفضائية
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:39 م
الفنان ياسر جلال
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الفنان ياسر جلال
أحمد حمدي:
استطاع صناع مسلسل رحيم الذي عرض في رمضان الماضي، حصد أكبر عدد من الجوائز والتكريمات في حفل القنوات الفضائية الذي أقيم بإحدى الفنادق الكبرى وسط حضور فني كبير.
وكرم بطل المسلسل النجم ياسر جلال كأفضل ممثل والنجمة نور أفضل ممثلة والنجم صبري فواز بجائزة المهرجان، كما حصل النجم إيهاب فهمي على جائزة المهرجان والمخرج محمد سلامة أيضا تم تكريمه.
وكرم من صناع رحيم أيضا النجم طارق عبد العزيز والنجمة دنيا عبد العزيز، وبذلك يكون مسلسل رحيم حصل على أكبر عدد من التكريمات مقارنة بأي مسلسل آخر عرض في رمضان ٢٠١٨.
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