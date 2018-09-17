افتتاح معرض أهلا مدارس.. الأربعاء

المدارس

محمد مجدي:



أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا مدارس، سيتم افتتاحه الأربعاء بحضور رئيس الوزراء ووزير الصناعة.



وقال منذ قليل خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، إن التخفيضات تتراوح بين 25 و30%، وسيقام المعرض على مدار 10 أيام، ومن الممكن مده حال وجود إقبال من المواطنين.



وأضاف أنه تم إقامة جناح للأغذية بالمعرض لتوفير الأطعمة اللازمة للطلاب من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وأشار إلي أن عدم وجود أماكن متاحة في أرض المعارض كان سببا لعدم بدء المعرض في وقت مناسب، قبل بدء الدراسة.