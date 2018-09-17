أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات التأمين ترفض تحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة

شريف فتحي رعاية صحية
شريف فتحي رعاية صحية
أخبار متعلقة
small-img
شركات التأمين تحمّل تجار الخردة القيمة المضافة على حطام السيارات
small-img
التأمين يتجاوز زيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة
small-img
شركات الرعاية الصحية تطلب الإعفاء من القيمة المضافة
small-img
اتحاد التأمين يعد مذكرة لإعفاء أنشطة مرتبطة من القيمة المضافة
small-img
اتحاد التأمين يبحث تداعيات القيمة المضافة على التعويضات
شريف فتحي رعاية صحية

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة :

رفضت شركات التأمين مطالب شركات الرعاية الصحية بإضافة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الاخيرة وخاصة العاملة بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بشركات الـ"TPA"  مبررة ذلك بإعفاءها من سداد تلك الضريبة بقانون القيمة المضافة للقطاعات الخدمية .

وطالب أحد رؤساء شركات الرعاية الصحية شركات التأمين بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على شركات الرعاية الصحية "TPA "عبر إضافة الضريبة على قسط التأمين الذى يتم تحصيله من العميل وذلك لأنها لا تتعامل مباشرة مع العميل وتحصل رسوم مقابل عمليات الإدارة التى تقوم بها لصالح شركات التأمين.

وكشف أنه تم فرض الضريبة على شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ HMO والتى تتحمل الخطر وتحصل اشتراكات الرعاية الصحية مثل شركات التأمين علاوة على أن القانون أعفى خدمات التأمين من الضريبة ولم يعفى خدمات شركات الرعاية الصحية بإعتبارها خدمات مكملة للتأمين .

وأوضح أن شركات الرعاية خاطبت مصلحة الضرائب بهدف إلزام شركات التأمين بتحصيل الضريبة لصالحها حتى لاتتسبب فى خسارة إشتراكات تتجاوز 4 مليارات جنيه تحصلها من عملاءها.

وأكد أن مشروع قانون التأمين الجديد والذى سيدخل البرلمان خلال الاشهر المقبلة نص فى مواده على تحويل شركات الـ HMO إلى شركات تامين طبى وشركات الـ"TPA" الى شركات إدارة تأمين طبى  وهو ما سيعفيها تلقائيآ من سداد الضريبة أسوة بشركات التأمين.

ومن ناحيته قال الدكتور شريف فتحى يوسف العضو المنتدب لشركة "عناية" للرعاية الصحية أن شركات الرعاية الطبية بنوعيها مهددة بالإغلاق حال تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة منها والبالغ نسبتها 14% وأن شركات التامين رفضت حتى لاتضطر لرفع أسعار وثائق الطبى لديها من خلال تحميلها للعميل معتبرة هذا الاجراء مخاطرة منها.

أضاف أن شركته تتعامل مع اكثر من 10 شركات تأمين بنظام الإدارة مما يهدده بكارثة حال إصرار شركات التأمين على رفض تحصيل وتوريد الضريبة لشركات الرعاية.

ولفت الى أن قطاع الرعاية الطبية حاليآ مهدد بالإغلاق بالإضافة الى وجود أكثر من 10 شركات رعاية طبية يقترب حاجز إستثماراتها من المليار جنيه سوف تعيد النظر فى تواجدها فى مصر لو إنتهى الامر بسدادها للضريبة مما ينذر بخروج إستثمارات أجنبية كان يحظى السوق المحلى بوجودها.

وكشف عن عقد جمعية شركات الرعاية الطبية قبل ايام  لإجتماع طارىء لمناقشة الأثار السلبية لهذه الأزمة وطلب لقاء نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية للتوصل الى حل جذرى لهذه المشكلة .

وأكد ان شركات الـ"HMO" سوف تلجأ لتحميل الضريبة على قيمة التعاقد فعلى سبيل المثال لو بلغت قيمة العقد مليون جنيه سيتم إضافة 140 الف جنيه ضريبة وهو مايهدد هذه الشركات بالإفلاس لو تحملتها أو رفض العميل دفعها ولجأ للتخلى عن التأمين الطبى الخاص لعدم قدرته عليه.

ومن جهته كشف الدكتور محمد على شريف المدير العام التنفيذى لشركة "المشرق للرعاية الصحية" أن شركته أرسلت شكوى لوزارة المالية اعتراضا على فرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطة شركته ومشيرا إلى أن شركته لا تبيع سلعة حتى يتم فرض هذه الضريبة عليها وإنما هى تقدم خدمات.


Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا