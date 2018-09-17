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بورصة وشركات
أسمنت بورتلاند طرة توافق على استمرار النشاط رغم الخسائر
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:32 م
الأسمنت
أخر الأخبار
الأسمنت
رجب عزالدين:
وافقت عمومية شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية المنعقدة أمس الأحد، على استمرارية نشاطها رفقم تجاوز الخسائر جميع حقوق الملكية.
وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 261% خلال العام المنتهى ديسمبر 2017 لتسجل 545.8 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 151.04 مليون جنيه في 2016.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 988 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 998.5 مليون جنيه في 2016.
وزادت تكلفة المبيعات في 2017 إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 990.8 مليون جنيه في العام السابق له.
وسجلت الشركة صافي خسائر قدرها 2.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 15.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي
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