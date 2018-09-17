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بورصة وشركات
أسمنت بورتلاند طرة توافق على بيع أرض كورنيش النيل
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:29 م
اسمنت بورتلاند
أخر الأخبار
اسمنت بورتلاند
رجب عزالدين:
وافقت عمومية شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية على البدء فى اتخاذ إجراءات بيع الأرض المملوكها لها بكورنيش النيل.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن عموميتها المنعقدة أمس الأحد، وافقت على بيع تلك الأرض على أن يتم استخدامها من قبل أى مشتر لأغراض صناعية وذلك التزاما بالعقد الموقع فى 26 يناير 2000 مع الشركة القابضة للتعدين والحراريات.
كما قررت الشركة الإغلاق الجزئى لنشاطها فى المصنع الكائن على تلك الأرض فى ضوء توقف خطوط الإنتاج الرطبة المقامة على هذه الأرض منذ عام 2013 وفوضت الشركة مجلس الإدارة فى تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ومن المقرر عرض الموضوع مرة أخرى على الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصديق عليه، ولم تذكر الشركة مساحة الأرض المشار إليها فى البيان.
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