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بورصة وشركات
ترسية مناقصة 500 فدان بالشيخ زويد على سوديك للاستثمار
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:27 م
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رجب عزالدين:
أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك) عن فوزها بمناقصة هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بقطعة أرض مساحتها 500 فدان بمدينة الشيخ زويد.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تلقت خطابات أمس الأحد، من هيئة المجتمعات العمرانية يفيد بترسية الأرض المشار إليها على شركة سوديك بنظام المشاركة لإقامة مجتمع عمرانى متكامل.
وتقدمت الشركة فى مارس الماضى، بعروض لهئية المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على تلك الأرض بنظام المشاركة مع الهيئة.
وعقدت الهيئة جلسة فض مظاريف للمناقصة المقامة حول تلك الأرض فى 5 مارس 2018.
وقالت الشركة إن هيئة المجتمعات العمراينة ستحصل على اجمالى مدفوعات بقيمة 14.2 مليار جنيه على مدار 11 عام منهم أقساط ثابتة بقيمة 8.5 مليار جنيه بالاضافة إلى 15% من قيمة المتحصلات السنوية.
وأضافت الشركة إن صافى سعر متر الأرض يبلغ 2300 جنيه على أساس صافى القيمة الحالية.
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