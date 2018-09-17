أونيرا تخطط لتنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 25 ميجاوات

الطاقة الشمسية



عمر سالم



قال وائل النشار رئيس شركة أونيرا لأنظمة الطاقة، إن شركته تستهدف تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات.



وأضاف النشار للمال، أن شركتة وقعت مع شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى اتفاقية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية التى تنفذها لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح أن جلوبال ليس تتولى تمويل مشروعات الطاقة الشمسية فى القطاعات الصناعى والسياحى والزراعى والتجارى بفترة زمنية تصل إلى 5 سنوات وفائدة منخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أن "أونيرا" بعد التعاون مع "جلوبال ليس"، خاصة أن مبادرة تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بفائدة متميزة، أزالت المعوقات التى تواجه الشركات بسبب ارتفاع التكلفة الإنشائية للمحطات.



وأوضح أن المشروعات التى ستتعاقد عليها "أونيرا" ستدخل ضمن المشروع القومى للخلايا الشمسية "Egypt PV"،وستحصل الشركة على دعم مالى يبلغ 250 دولارا لكل كيلووات ساعة منتج.



وأضاف أن الشركة تسعى لتنفيذ محطات أخرى لعدد من المصانع خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها التوسعية لإنشاء محطات طاقة شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية.



ويمول المشروع القومى للخلايا الشمسية الصغيرة باستثمارات تصل إلى 3.5 مليون دولار، وهي عبارة عن منحة من مرفق الببئة العالمية وهو أحد صناديق الأمم المتحدة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية.



ويهدف المشروع إلى إعداد دليل إرشادى للتنفيذ وتدريب الفنيين وإنشاء مركز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وذلك بالتركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة.



وتأسست شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى فى عام 2015 وتبلغ محفظة التمويل للشركة 2 مليار جنيه منها 10% موجهة لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ويتكون هيكل المساهمين من مؤسسات مالية عالمية.













