البقلى: 16 اكتشافًا للغاز و5.6 مليار دولار استثمارات العام المالى الماضى





عمر سالم

استعرض المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أهم نتائج الأعمال خلال العام، حيث تم تحقيق كشفين للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بعد أن أدت النجاحات المتحققة في اكتشافات غاز المتوسط إلى تحفيز الشركات العالمية على التوسع فى أنشطتها فى هذه المنطقة.وأشار إلى تحقيق 16 كشفا للغاز بالدلتا الأرضية والصحراء الغربية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات تنمية للغاز الطبيعى ووضعها على الإنتاج واستكمال مشروعين آخرين والتى بلغت استثماراتها أكثر من 6ر5 مليار دولار، بالإضافة الى 26 بئرا تنموية أخرى بنهاية العام المالى الماضى، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث بلغ إجمالى الانتاج الحالي حوالى 6ر6 مليار قدم مكعب يوميا.وأوضح أن الشركة انتهت خلال العام من تنفيذ أولى مراحل مشروع المسح السيزمى الإقليمى بمنطقة غرب البحر المتوسط والذي يعد اكبر مشروع اقليمى يتم تنفيذه بالمتوسط ونجحت تلك المرحلة فى جذب اهتمام العديد من شركات الاستكشاف الكبرى مثل أكسون موبيل ونوبل انرجى وتوتال وبى بى، لافتاً إلى أنه جار حالياً تلقى العروض فى المزايدة العالمية للبحث عن الغاز والبترول فى 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي طرحتها الشركة فى مايو الماضى ومن المقرر إغلاقها فى نهاية نوفمبر 2018.وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة الغاز الطبيعى في مصر شهدت نقلة نوعية في جميع أنشطتها خلال الآونة الأخيرة فى ضوء ارتفاع الإنتاج المحلى من الغاز ووضع عدد من الاكتشافات الكبرى على خريطة الإنتاج، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محور اهتمام الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال في ضوء النجاحات الأخيرة والفرص الواعدة التي تتمتع بها لتنمية مواردها من الغاز الطبيعى وتحقيق المزيد من الاكتشافات المستقبلية.جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017/2018 بحضورالمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات .وأضاف الملا أن استراتيجية الوزارة تعطى الأولوية لتوفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة في السوق المحلى والذى تم تدبير كافة احتياجاتها من الغاز خلال السنوات الآخيرة بما يساعد على إعطاء دفعات مستمرة لعمليات التنمية الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة والتي تعد الطاقة ركيزة أساسية في تحقيقها.واستأنف محمد البقلى حديثه بأنه تم توفير الغاز لكل القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلى بكميات بلغت 1ر2 تريليون قدم مكعب على مدار العام حيث تم زيادة كميات الغاز لمحطات الكهرباء والتوسعات الجديدة بها ليصل استهلاك هذا القطاع إلى 63% من الاستهلاك المحلى للغاز.وأضاف أنه تمت زيادة الكميات التي يتم توجيهها لمحطات الكهرباء العملاقة التي نفذتها الدولة في العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بخلاف المحطات والتوسعات الأخرى الجديدة على مستوى الجمهورية كما بلغ استهلاك القطاع الصناعى نسبة 22% من إجمالى الاستهلاك، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من حزمة من المشروعات الجديدة لخطوط نقل الغاز وتدفيعه لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية على مستوى الجمهورية وخدمة توسعات محطات الكهرباء ليصل إجمالى أطوالها إلى حوالى 51 ألف كم.وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى أوضح البقلى أن العام شهد توصيل الغاز إلى حوالى 600 ألف وحدة سكنية ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2018 إلى حوالى 8ر8 مليون وحدة سكنية منها مدن جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، كما تم توصيل الغاز إلى 1911 عميلاً تجارياً منهم 576 مخبزاً جديداً ليصل إجمالي المستهلكين التجاريين إلى حوالى 19 ألف مستهلك فيما تم التوصيل الى 91 مستهلكاً صناعياً ليرتفع عدد المستهلكين الصناعيين إلى حوالى 2500، مما ساهم فى توفير وتخفيض الدعم الموجه إلى الوقود السائل والحفاظ على البيئة.وقال إنه تم خلال العام تحويل 14 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى بما يمثل أكثر من ضعف العدد الذى تم تحويله العام السابق إلى جانب إنشاء 4 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز ليرتفع إجمالى عدد السيارات المحولة إلى 244 ألف سيارة منذ بدء النشاط وحتى الآن من خلال 71 مركز تحويل ويتم تموينها من خلال 187 محطة تموين تتبع 6 شركات عاملة بالمجال فى 22 محافظة.