EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
مصطفى مدبولى يطالب بسرعة تطوير مثلث ماسبيرو
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:10 م
مصطفى مدبولى يطالب بسرعة تطوير مثلث ماسبيرو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مدبولي يتفقد منطقة مثلث ماسبيرو بعد الإخلاء
صندوق تطوير العشوائيات: إخلاء 98% من سكان مثلث ماسبيرو للآن
حي بولاق: هدم 50% من عقارات مثلث ماسبيرو
مصطفى مدبولى يطالب بسرعة تطوير مثلث ماسبيرو
بدور إبراهيم
طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه باللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، بسرعة البدء فى تنفيذ مخطط تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، مشددا على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، خاصة بعد أن تم الانتهاء من التعامل مع الشاغلين، وكذلك أعمال الإزالة.
وشدد مدبولى على أن مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، يأتى على أجندة أولويات التطوير الحضرى لمدينة القاهرة فى هذه المرحلة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، أنه يتم البدء حاليا التعامل مع صغار الملاك، مشيراً إلى أن آلية التعاقد مع صغار الملاك (علاقة مباشرة "بيع وشراء") بين صغار الملاك الراغبين بالتعويض النقدي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إضافة بند بالعقد "أن يحرر العقد من 3 نسخ (نسخة لكل من البائع "مالك قطعة الارض" –المشتري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" - الجهة الإدارية "محافظة القاهرة")"، ويتم إرسال خطابات من لجنة فحص الملكيات لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يفيد ببيانات المستحق للتعاقد، والمستندات الدالة على ملكيته لقطعة الأرض، حتى يتسنى للصندوق التعاقد بصفته مُفـوضا عن هيئة المجتمعـات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم فى الوقت نفسه إزالة الأنقاض، حيث تم إزالة الأنقاض من مساحة 21 فداناً، وسيتم البدء على الفور فى تنفيذ مخطط التطوير.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا