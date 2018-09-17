مصطفى مدبولى يطالب بسرعة تطوير مثلث ماسبيرو



بدور إبراهيم



طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه باللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، بسرعة البدء فى تنفيذ مخطط تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، مشددا على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، خاصة بعد أن تم الانتهاء من التعامل مع الشاغلين، وكذلك أعمال الإزالة.



وشدد مدبولى على أن مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، يأتى على أجندة أولويات التطوير الحضرى لمدينة القاهرة فى هذه المرحلة.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، أنه يتم البدء حاليا التعامل مع صغار الملاك، مشيراً إلى أن آلية التعاقد مع صغار الملاك (علاقة مباشرة "بيع وشراء") بين صغار الملاك الراغبين بالتعويض النقدي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إضافة بند بالعقد "أن يحرر العقد من 3 نسخ (نسخة لكل من البائع "مالك قطعة الارض" –المشتري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" - الجهة الإدارية "محافظة القاهرة")"، ويتم إرسال خطابات من لجنة فحص الملكيات لصندوق تطوير المناطق العشوائية، يفيد ببيانات المستحق للتعاقد، والمستندات الدالة على ملكيته لقطعة الأرض، حتى يتسنى للصندوق التعاقد بصفته مُفـوضا عن هيئة المجتمعـات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم فى الوقت نفسه إزالة الأنقاض، حيث تم إزالة الأنقاض من مساحة 21 فداناً، وسيتم البدء على الفور فى تنفيذ مخطط التطوير.











