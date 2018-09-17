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بورصة وشركات
ماريدايف توضح موقف الملواني بعد قضية تلاعبات البورصة
الإثنين 17 سبتمبر 2018 02:48 م
ماريدايف
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ماريدايف
مصطفى طلعت:
قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايف إن ياسر الملواني، هو عضو مجلس إدارة بالشركة مستقل وغير تنفيذي، وذلك ردا على الاستفسارات المتعلقة بقضية تلاعبات البورصة.
وأكدت "ماريدايف" في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الإثنين، أن أنشطة الشركة تسير بالشكل المعتاد ولم تتأثر بقرار حجز بعض المتهمين على خلفية القضية.
جاء إفصاح الشركة ردا على القبض على بعض رجال الأعمال فى قضية بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى - والمعروفة إعلاميًّا بقضية «التلاعب فى البورصة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع إعلانها أمس الأول، التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.
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