EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
2.3 مليار جنيه عائدات موانئ البحر الأحمر العام المالى الماضى
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:52 م
موانئ البحر الأحمر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سفر 110 آلاف عامل موسمي للخليج عبر موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر تعلن انتهاء موسم الحج البرى بميناء نويبع
موانئ البحر الأحمر: انتهاء موسم الحج البري في "نويبع" بنجاح
موانئ البحر الأحمر
نادية سلام
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار و 264 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بزيادة عن المستهدف بمبلغ مليار و 75 مليونا بنسبة 90% زيادة عن المستهدف تحقيقه من إيرادات خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالى صافى الايرادات المحققة والتى تم توريدها لخزينة الدولة بعد خصم التكاليف المختلفة 855 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف بمبلغ 286 مليونا بنسبة 50% زيادة عن المستهدف.
وتأتى زيادة الايرادات نتيجة سياسة الهيئة فى استغلال كل الطاقات التى كانت عاطلة بموانى الهيئة والقرارات التى اتخذتها الهيئة لتنمية مواردها ولتغطية الاعباء التى تتحملها فى تقديم الخدمات المختلفة بموانيها وفى صالح الخزانة العامة للدولة والتراخيص التى أبرمت لبعض من الطاقات الغير مستغلة من ساحات وأراض.
بالاضافة لزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس وزيادة حمولات وحجم البضائع المتداولة بموانى الهيئة بعد الانتهاء من اعمال تطوير الموانى وإنشاء محطات للركاب والشاحنات وزيادة وتعديل مساحات الاراضى المؤجرة والمحلات والساحات الجمركية والمخازن وزيادة المحصل من رسوم نقل الركاب والامتعة بمحطات الركاب بموانئ الهيئة وصدور قرار وزير النقل 800 الذى أدى لرفع فئات التحاسب عن مقابل الانتفاع بتراخيص الوكالة والشحن والتفريغ ومستودعات التخزين والأراضى.
كما تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية بموانئ الهيئة بتكلفة 431 مليون جنيه بنسبة 100 % للعام المالى 2017 /2018 و الاعتماد على القطاع الخاص فى ادارة المشروعات الاستثمارية والخدمية للاستفادة من خبراته وإيجاد فرص عمل بالمحافظات الموجود بها الموانئ.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا