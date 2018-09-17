2.3 مليار جنيه عائدات موانئ البحر الأحمر العام المالى الماضى

موانئ البحر الأحمر



نادية سلام



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار و 264 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بزيادة عن المستهدف بمبلغ مليار و 75 مليونا بنسبة 90% زيادة عن المستهدف تحقيقه من إيرادات خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالى صافى الايرادات المحققة والتى تم توريدها لخزينة الدولة بعد خصم التكاليف المختلفة 855 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف بمبلغ 286 مليونا بنسبة 50% زيادة عن المستهدف.



وتأتى زيادة الايرادات نتيجة سياسة الهيئة فى استغلال كل الطاقات التى كانت عاطلة بموانى الهيئة والقرارات التى اتخذتها الهيئة لتنمية مواردها ولتغطية الاعباء التى تتحملها فى تقديم الخدمات المختلفة بموانيها وفى صالح الخزانة العامة للدولة والتراخيص التى أبرمت لبعض من الطاقات الغير مستغلة من ساحات وأراض.



بالاضافة لزيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس وزيادة حمولات وحجم البضائع المتداولة بموانى الهيئة بعد الانتهاء من اعمال تطوير الموانى وإنشاء محطات للركاب والشاحنات وزيادة وتعديل مساحات الاراضى المؤجرة والمحلات والساحات الجمركية والمخازن وزيادة المحصل من رسوم نقل الركاب والامتعة بمحطات الركاب بموانئ الهيئة وصدور قرار وزير النقل 800 الذى أدى لرفع فئات التحاسب عن مقابل الانتفاع بتراخيص الوكالة والشحن والتفريغ ومستودعات التخزين والأراضى.



كما تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الخطة الاستثمارية بموانئ الهيئة بتكلفة 431 مليون جنيه بنسبة 100 % للعام المالى 2017 /2018 و الاعتماد على القطاع الخاص فى ادارة المشروعات الاستثمارية والخدمية للاستفادة من خبراته وإيجاد فرص عمل بالمحافظات الموجود بها الموانئ.