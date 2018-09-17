EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مصر للألومنيوم تناقش توزيعات الأرباح فى عمومية أكتوبر
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:51 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين:
دعت شركة مصر للألومنيوم عموميتها العادية وغير العادية للانعقاد يوم 8 أكتوبر المقبل، لمناقشة توزيع أرباح على المساهمين إضافة إلى بنود أخرى.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الشركة ستنظر توزيعا نقديا بقيمة 3 جنيهات للسهم إضافة إلى توزيع سهم مجانى لكل سهمين أصليين بناء على موافقة مجلس الإدارة فى 13 سبتمبر الجارى.
كما ستنظر العمومية فى التصديق على الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018 إضافة إلى صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى 1 يوليو 2018.
كما ستنظر العمومية غير العادية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار جنيه إلى 1.65 مليار جنيه بتوزيعات مجانية .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا