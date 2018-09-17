مصر للألومنيوم تناقش توزيعات الأرباح فى عمومية أكتوبر

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



دعت شركة مصر للألومنيوم عموميتها العادية وغير العادية للانعقاد يوم 8 أكتوبر المقبل، لمناقشة توزيع أرباح على المساهمين إضافة إلى بنود أخرى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الشركة ستنظر توزيعا نقديا بقيمة 3 جنيهات للسهم إضافة إلى توزيع سهم مجانى لكل سهمين أصليين بناء على موافقة مجلس الإدارة فى 13 سبتمبر الجارى.



كما ستنظر العمومية فى التصديق على الميزانية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018 إضافة إلى صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى 1 يوليو 2018.



كما ستنظر العمومية غير العادية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.1 مليار جنيه إلى 1.65 مليار جنيه بتوزيعات مجانية .