صور | 3 طرازات جديدة لأودي بأوتوماك فورميلا

وأضاف مدير قطاع أودى بالشركة أن جناح أودى بمعرض أوتوماك – فورميلا ،سيشهد عرض أيضًا الجيل الثانى من "A5 سبورت باك"، بالإضافة إلى الجيل الرابع" A4 "والتى طُرحت رسميًا فى مصر خلال 2016.





























شريف عيسى:تخطط المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودي، طرح 3 طرازات جديدة خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، خلال نهاية سبتمبر الجارى.وقال محمد يونس، مدير قطاع أودى بالشركة، إنه سيتم كشف النقاب عن الجيل الثاني الجديد كليًا من طراز A7 سبورت باك، و المنتمية لفئة السيارات السيدان العائلية المتوسطة الحجم.وأشار - فى تصريحات خاصة لـ "المال" - إلى أن الشركة ستقوم بتوفير الجيل الثانى من" A7 سبورت باك " بفئة واحدة فقط، بمحرك سعة 3 لترات، بقوة 340 حصانا، وعزم دوران 500 نيوتن.متر، كاشفًا عن تبنى الوكيل مفاوضات جادة لطرح السيارة بمحرك أصغر سعة 2 لتر.وأوضح أن الشركة ستقوم خلال فاعليات المعرض بفتح باب الحجز على الجيل الثانى من "A7 سبورت باك"، للطلبات الخاصة، على أن يتم بدء عمليات التسليم خلال الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير.و كشف عن طرح كل من "أودي A3 سيدان"، و"Q2 "المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات "SUV " بمحرك سعة 1 لتر، بقوة 122 حصانا، على أن تتوافر كلا السيارتين بفئتين.وأشار إلى أن طرح " أودي A3 سيدان" ، و"Q2 " بمحركات صغيرة سيسهم فى خفض أسعارها بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، مما يعزز تنافسية العلامة التجارية الألمانية فى تلك الشريحة من السيارات.