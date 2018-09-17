هشام توفيق: تعديل شروط إقراض شركات قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال



أحمد عاشور وعصام عميرة:



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه اجتمع مع رئيس الورزاء ووزير المالية، وتم الاتفاق على تعديل ضوابط إقراض شركات قطاع الأعمال العام، بحيث تحصل الشركات على القروض دون شرط موافقة وزارة المالية، إلا في استثناءات.



كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة للبنوك منذ أيام، قال فيها إنه "في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف علي حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لشركات قطاع الأعمال العام، أود التنبيه علي ضرورة قيام مصرفكم باستيفاء موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية، قبل منح أي تسھيلات ائتمانية لأياً من شركات قطاع الأعمال العام".



وتسجل القروض الممنوحة من البنوك للحكومة (تتضمن شركات قطاع الأعمال العام) نحو 452.92 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، تمثل 28% من إجمالي محفظة القروض البالغة 1.619 تريليون جنيه.



ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أغسطس الماضي، محافظ البنك المركزى طارق عامر، بدراسة مشاركة البنوك فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، عبر توفير التمويل اللازم بأسعار فائدة منخفضة.



وقال مسئولان لدى بنكى الأهلى ومصر –أكبر بنكين فى السوق المحلية من حيث الأصول–إنه يمكن منح تمويلات بتكلفتها بدون الحصول على أرباح لدعم خطة تعزيز أنشطة عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ووضعها مرة أخرى على خارطة الإنتاج المحلى.