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بورصة وشركات
العربية للمحابس تتقدم للبورصة بمستندات زيادة رأس المال
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:40 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة العربية للمحابس تقدمت إليها اليوم الإثنين، بملف زيادة رأس المال، وجار فحصه واستكماله وعرضه على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.9 مليون جنيه إلى 74.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.9 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 24.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1جنيه مصري للسهم الواحد ممولة من الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.
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