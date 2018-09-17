EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
قطاع الأعمال: نبحث استقطاب شريك أجنبي للنصر للسيارات
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:22 م
النصر للسيارات
أخر الأخبار
النصر للسيارات
أحمد عاشور وعصام عميرة:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إننا نستهدف جذب شريك أجنبي لشركة النصر للسيارات والهندسية، لافتا إلى أنه إذا وجد مستثمر واحد للشركتين سوف يتم إعادة دمجهم مرة أخرى.
وأضاف الوزير أن الشركتين لديهما 880 مترا أراض من الممكن استغلالها، منها 480 مترا للنصر.
وأوضح أن هناك 11شركة تعمل في تجميع السيارات بمصر، لافتا إلى أن النصر للسيارت خسرت 12مليون جنيه خلال العام الماضي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا