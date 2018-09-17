قطاع الأعمال: نبحث استقطاب شريك أجنبي للنصر للسيارات

النصر للسيارات

أحمد عاشور وعصام عميرة:



قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إننا نستهدف جذب شريك أجنبي لشركة النصر للسيارات والهندسية، لافتا إلى أنه إذا وجد مستثمر واحد للشركتين سوف يتم إعادة دمجهم مرة أخرى.



وأضاف الوزير أن الشركتين لديهما 880 مترا أراض من الممكن استغلالها، منها 480 مترا للنصر.



وأوضح أن هناك 11شركة تعمل في تجميع السيارات بمصر، لافتا إلى أن النصر للسيارت خسرت 12مليون جنيه خلال العام الماضي.