EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المصرية للاتصالات: صفقة استحواذ مينا للكوابل تتضمن ديون بقيمة 50 مليون دولار
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:21 م
المصرية للاتصالات we
أخر الأخبار
المصرية للاتصالات we
المال - خاص:
قالت شركة المصرية للاتصالات إن صفقة الاستحواذ على مينا للكوابل تتضمن مديونيات بقيمة 50 مليون دولار .
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين إن قيمة الصفقة البالغة 90 مليون دولار تتوزع بين مبلغ 40 مليون دولار قيمة حقوق الملكية (الأسهم )، و50 مليون دولار قيمة مديوينات شركة مينا كابل .
ونوهت المصرية للاتصالات إلى أن شركتها التابعة "العالمية للكوابل البحرية " هى التى قامت باجراءات الاستحواذ على مينا للكوابل مشيرة إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بتنفيذ الصفقة .
وأعلنت شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة فى وقت لاحق عن اتمام صفقة بيع حصتها فى شركة "مينا " للكوابل البحرية للشركة المصرية للاتصالات بقيمة اجمالية 90 مليون دولار.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة إن عملية تنفيذ الصفقة شملت بيع كامل حصتها المباشرة وغير المباشرة والبالغة 100% من أسهم شركة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية "مينا ".
ويأتى قرار البيع تماشيا مع استراتيجية اوراسكوم للاستثمار المتمثلة فى بيع أصولها غير الأساسية . وقالت الشركة إنها تعتزم استخدام حصيلة البيع فى التوسع على نطاق أنشطة الشركة لتشمل قطاعات جديدة من الأعمال والتى تتمثل بشكل رئيسى قى القطاع المالى والتطوير العقارى والصناعات الترفيهية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.وفقا للبيان
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا