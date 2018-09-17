المصرية للاتصالات: صفقة استحواذ مينا للكوابل تتضمن ديون بقيمة 50 مليون دولار

المصرية للاتصالات we

المال - خاص:



قالت شركة المصرية للاتصالات إن صفقة الاستحواذ على مينا للكوابل تتضمن مديونيات بقيمة 50 مليون دولار .



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين إن قيمة الصفقة البالغة 90 مليون دولار تتوزع بين مبلغ 40 مليون دولار قيمة حقوق الملكية (الأسهم )، و50 مليون دولار قيمة مديوينات شركة مينا كابل .



ونوهت المصرية للاتصالات إلى أن شركتها التابعة "العالمية للكوابل البحرية " هى التى قامت باجراءات الاستحواذ على مينا للكوابل مشيرة إلى أن المجموعة المالية هيرميس قامت بتنفيذ الصفقة .



وأعلنت شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة فى وقت لاحق عن اتمام صفقة بيع حصتها فى شركة "مينا " للكوابل البحرية للشركة المصرية للاتصالات بقيمة اجمالية 90 مليون دولار.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة إن عملية تنفيذ الصفقة شملت بيع كامل حصتها المباشرة وغير المباشرة والبالغة 100% من أسهم شركة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للكوابل البحرية "مينا ".



ويأتى قرار البيع تماشيا مع استراتيجية اوراسكوم للاستثمار المتمثلة فى بيع أصولها غير الأساسية . وقالت الشركة إنها تعتزم استخدام حصيلة البيع فى التوسع على نطاق أنشطة الشركة لتشمل قطاعات جديدة من الأعمال والتى تتمثل بشكل رئيسى قى القطاع المالى والتطوير العقارى والصناعات الترفيهية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.وفقا للبيان



