7 أسهم تسجل قفزات قياسية منذ بداية العام

البورصة المصرية 2

سي آي كابيتال تأتي في المقدمة



منى عبدالباري:



شهدت 7 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية قفزات هائلة في نسب تغير أسعارها منذ بداية العام الحالي، وحتى إغلاقات جلسة أمس الأحد، 16 بنسب تراوحت بين 100 و أكثر من 600%.



وكشفت البيانات الرسمية للبورصة المصرية، عن تصدر شركة "سي آي كابيتال" القابضة قائمة الشركات صاحبة أعلى نسبة تغير بواقع 698%، تلاها مجموعة بورتوجروب القابضة بنسبة 267%، ثم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 161.6%، و القلعة للاستشارات المالية بنسبة 144%.



وجاء أيضا سهم سهم مصر الوطنية للصلب بنسبة تغير 140.8%، وسهم الأهرام للطباعة بـ132%، و "بي انفتمنتس "القابضة بمعدل تغير 100.40% .



وفي الاتجاه المعاكس على صعيد الأسهم صاحبة أكبر تراجعات سعرية، جاء سهم الحفر الوطنية بنسبة 85%/ وأورنج مصر، والعربية لحليج الأقطان بنسبة 62%.