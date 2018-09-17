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بورصة وشركات
7 أسهم تسجل قفزات قياسية منذ بداية العام
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:49 م
البورصة المصرية 2
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7 أسهم تسجل قفزات قياسية منذ بداية العام
البورصة المصرية 2
سي آي كابيتال تأتي في المقدمة
منى عبدالباري:
شهدت 7 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية قفزات هائلة في نسب تغير أسعارها منذ بداية العام الحالي، وحتى إغلاقات جلسة أمس الأحد، 16 بنسب تراوحت بين 100 و أكثر من 600%.
وكشفت البيانات الرسمية للبورصة المصرية، عن تصدر شركة "سي آي كابيتال" القابضة قائمة الشركات صاحبة أعلى نسبة تغير بواقع 698%، تلاها مجموعة بورتوجروب القابضة بنسبة 267%، ثم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 161.6%، و القلعة للاستشارات المالية بنسبة 144%.
وجاء أيضا سهم سهم مصر الوطنية للصلب بنسبة تغير 140.8%، وسهم الأهرام للطباعة بـ132%، و "بي انفتمنتس "القابضة بمعدل تغير 100.40% .
وفي الاتجاه المعاكس على صعيد الأسهم صاحبة أكبر تراجعات سعرية، جاء سهم الحفر الوطنية بنسبة 85%/ وأورنج مصر، والعربية لحليج الأقطان بنسبة 62%.
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