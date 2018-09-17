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اقتصاد وأسواق
وزير قطاع الأعمال: 48 شركة تخسر 7.5 مليار جنيه
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:17 م
هشام توفيق 556996
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هشام توفيق 556996
أحمد عاشور وعصام عميرة:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك 73 شركة خاسرة ما يقرب من 7.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، وذلك من إجمالي 121شركة تابعة.
وأضاف الوزير أن 48 شركة حققت أرباحا تصل إلى 15مليار جنيه عن العام المالي المنصرم.
وتعقد الآن وزارة قطاع الأعمال العام أول مؤتمر صحفي منذ تولى الوزارة، للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
ويستعرض الوزير استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات الخاسرة، وموقف الشركة القومية للأسمنت، والشركات المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، وسداد مستحقات الجهات الحكومية لدى شركات قطاع الأعمال العام.
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