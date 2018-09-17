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بورصة وشركات
قطاع الأعمال: طرح المرحلة الثانية من الشركات بالبورصة خلال 6 شهور
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:14 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد عاشور وعصام عميرة:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن المرحلة الأولى من الطروحات تشارك فيها الوزارة بثلاث شركات.
وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات تشارك فيها الوزارة من 5 إلي 10شركات، متوقعا البدء بها خلال 6 إلي 9 أشهر قادمة.
وأوضح أن 48 شركة حققت أرباح تصل إلى 15مليار جنيه عن العام المالي المنصرم، لافتا إلي أن الوزارة تستهدف من الطرح تعظيم ربحية الإيرادات.
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