قطاع الأعمال: طرح المرحلة الثانية من الشركات بالبورصة خلال 6 شهور

البورصة المصرية

أحمد عاشور وعصام عميرة:



قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن المرحلة الأولى من الطروحات تشارك فيها الوزارة بثلاث شركات.



وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات تشارك فيها الوزارة من 5 إلي 10شركات، متوقعا البدء بها خلال 6 إلي 9 أشهر قادمة.



وأوضح أن 48 شركة حققت أرباح تصل إلى 15مليار جنيه عن العام المالي المنصرم، لافتا إلي أن الوزارة تستهدف من الطرح تعظيم ربحية الإيرادات.

