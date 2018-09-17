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استثمار
توفيق: 6 شركات تابعة للكيماوية خسرت 2.4 مليار جنيه خلال 2017
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:09 م
هشام توفيق 556996
أخر الأخبار
هشام توفيق 556996
9 شركات غزل ونسيج تخسر 2.5 مليار جنيه في 2017
أحمد عاشور وعصام عميرة:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن 6شركات تابعة القابضة للكيماويات خسرت 2.4مليار جنيه خلال عام 2017.
وأوضح الوزير أنه سيتم التعاقد مع استشاري عالمي متخصص في صناعه الأمونيا لتطوير شركة النصر والدلتا للأسمدة وخسرت الأولى 351 مليون جنيه والثانية 506 ملايين جنيه.
وتابع الوزير أن الاستشاري العالمي سوف يحدد متطلبات إعادة الهيكلة لتحول الصناعة الربحية في أقرب وقت.
9 شركات غزل ونسيج تخسر 2.5 مليار جنيه في 2017
وأضاف أن هناك هيكلة شاملة لقطاع الغزل والنسيج تبدأ بالمحالج، لافتا إلى أن محلج الفيوم انتهى من التطوير، متوقعا أن يعمل بكامل طاقته خلال شهر ونصف، مشيرا إلى أن 9 شركات غزل خسرت 2.5 مليار جنيه خلال عام 2017 الماضي.
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