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استثمار
وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للدلتا للصلب
الإثنين 17 سبتمبر 2018 01:03 م
حديد التسليح 22
أخر الأخبار
حديد التسليح 22
أحمد عاشور وعصام عميرة:
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن شركة الدلتا للصلب تنتج حاليا 40 ألف طن بسبب تهالك المعدات.
وقال الوزير إنه تعهد للعمال بإنشاء مصنع جديد يماثل مصنع 9 للإنتاج الحربى في الإمكانيات، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة استعراض خطة التطوير الشاملة المصنع.
وأشار إلى أن المصنع الجديد ينتج 250 ألف طن مسبوكات، لافتا إلى أن الشركة خسرت 48 مليون جنيه خلال العام الماضي، متابعا أنه سيتم استغلال الأراضي التابعة للشركة في التطوير العقاري لتعظيم الموارد وتغطية مصاريف إنشاء المصنع.
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