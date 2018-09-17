توابع التلاعب.. البورصة تطالب الشركات المقيدة بالإفصاح عن المعلومات غير المعلنة

علاء وجمال مبارك



رجب عزالدين:



أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين، مخاطبة جميع الشركات المقيدة للإفصاح عن مدى وجود أي أحداث جوهرية غير معلنه لديها.



واختتمت البورصة جلسة الأحد على هبوط حاد لمؤشراتها، تزامنا مع إعلان آخر تطورات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها رموز سياسية وشخصيات من سوق المال.



كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.



وقالت هيرميس، في إفصاح نُشر عبر شاشة البورصة: "إن ياسر الملواني أحد المتهمين بالقضية و يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة منذ عام 2014، بينما المجموعة ليست طرفا في القضية المنظورة، وأنشطتها وعملياتها مستمرة في ظل الإدارة الحالية".



وأضافت القلعة في إفصاح آخر : "إن عمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين، ورئيس المخاطر بالشركة، الذي تم احتجازه على ذمة القضية بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، جاء اتهامه بناء على أسهم ضمان العضوية بالبنك الوطني إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة البنك، بصفة شخصية".



وأكدت الشركة في إفصاحها: "إنها لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك الوطني، ولم تكن يوما مساهما به أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفا، وأعمالها مستقرة".



فى سياق متصل نفت شركتى بالم هيلز للتعمير وماريدايف للخدمات البحرية علاقتهما بالقضية وقالتا فى افصاحين للبورصة إن يسار الملاونى-المتهم فى القضية- يشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذى بالشركتين .