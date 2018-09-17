الأعمال العام: 750 مليون جنيه لتطوير شركات الأدوية

أدوية

أحمد عاشور وعصام عميرة:



كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن هناك خطة لتطوير شركات الأدوية بتكلفة تصل إلى 750 مليون جنيه.



وقال الوزير إن القابضة للأدوية تستهدف مضاعفة التصدير للخارج لأربع مرات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن 4 شركات أدوية خسرت 792 مليون جنيه خلال العام الماضي.

