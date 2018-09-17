استمرار تدريبات النجم الساطع 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية

بدور إبراهيم:استمرت فعاليات تدريبات " النجم الساطع 2018 " والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية في المدة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.حيث استمرت القوات المشاركة فى تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك برى / جوى شمل العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات ، والتدريب على صنع وإتخاذ القرار فى أزمنه قياسية مع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمواجهة المتغيرات المفاجئة والطارئة أثناء إدارة العمليات على أرض الواقع ، والذي أظهر مدى مايتمتع بها المقاتلون من مختلف الدول من قدرة على التعاون لتنفيذ عمل جماعي مشترك لمواجهة أي عدائيات محتملة.كما نفذت عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التي قد تتعرض لها الوحدات البحرية، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية نهاراً وليلاً، كذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المختلفة وتنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار ، كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأعيرة أظهر الدقة والكفاءة فى إصابة الأهداف، كما شمل التدريب أعمال البحث عن وإكتشاف الغواصات والدفاع عن الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية بإستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوى.وفى نفس السياق شاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية فى تنفيذ تدريبات على إقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والاخلاء الطبى للمصابين، كذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء وتنفيذ غطس تدريبى مشترك لمسح منطقة بالبحر والتدريب العملى على تحييد الألغام بمختلف أنواعها.واستمرت عناصر القوات الجوية المشاركة فى تنفيذ الطلعات الجوية المشتركة والتدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوى والتزود بالوقود فى الجو ، كذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام, مما يؤكد الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين الطيارين والأطقم الفنية والتخصصية لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية لإدارة عمليات جوية مشتركة.وتواصل عناصر القوات الخاصة التدريب على إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية وتطهيرها وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتعاون بين القوات الجوية وقوات الصاعقة والمظلات، حيث نفذت تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب واقتحام المبانى والمنشآت وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة.كما يجرى الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية للعناصر الميكانيكية والمدرعة المشاركة من مختلف الدول مما يعكس التنظيم والتعاون الجيد لتحقيق الأهداف التدريبية لمناورات النجم الساطع 2018.فيما تواصل كل أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة فى التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لجميع الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.