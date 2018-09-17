توفيق: شركة تابعة للقابضة للتأمين لإدارة استثمارات القطاع

هشام توفيق 4

أحمد عاشور وعصام عميرة:



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه جار تأسيس شركة منفصلة لإدارة استثمارات القطاع تابعة للشركة القابضة للتأمين.



وأضاف الوزير أن الشركة ستكون متخصصة في إدارة السيولة وأدوات الدين "السندات"، وإدارة أسهم الشركات المتداولة في البورصة، والمشاركة كمستثمر استراتيجي في بعض الشركات ذات الفرص المستقبلية للربح.



وأوضح أن الشركة ستتولى نشاط إدارة الأصول العقارية بصورة تحافظ على تلك الأصول وتعظيم الاستفادة منها.