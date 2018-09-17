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استثمار
قطاع الأعمال: أتمنى ألا تؤثر أزمة الأسواق الناشئة على الطروحات
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:53 م
هشام توفيق 556996
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هشام توفيق 556996
توفيق: تأجيل البرنامج رسالة سلبية ولانستهدف المستثمر الأجنبي في شوارع فرنسا ولندن
أحمد عاشور:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: أتمني ألا تؤثر أزمة تراجع الأسواق الناشئة على برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، لافتا إلى أن الحكومة لا تعتزم تأجيل البرنامج الزمني للطرح منعا لحدوث رسائل سلبية.
وأضاف الوزير في أول مؤتمر صحفي له منذ تولي الوزارة، أن الحكومة لاتستهدف المستثمر الأجنبي في البرنامج في مرحلته الأولي قائلا "نحن لانخاطب مستثمرا أجنبيا في شوارع لندن وفرنسا ولكن مؤسسات تعلم العوائد المتوقعة من السوق المحلية".
ومن المقرر أن ينطلق برنامج الطروحات الحكومية بعد طول انتظار الشهر المقبل وسط تراجع حاد وخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة، وقال الوزير إن التأجيل رسالة سلبية عن البرنامج، وهو ما لاتفضله الحكومة.
وتضم المرحلة الأولي من الطرح في البورصة 5 شركات من بينها مصر الجديدة والشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة.
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