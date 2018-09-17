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اقتصاد وأسواق
رئيس الضرائب العقارية: إنهاء أزمة الحجز على المناطق الحرة
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:46 م
مصلحة الضرائب العقارية
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مصلحة الضرائب العقارية
مها أبوودن:
كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة وقعت اتفاقا مع وزارة الاستثمار لإنهاء أزمة الشركات الواقعة داخل المناطق الحرة.
وقالت رئيس المصلحة على هامش المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، إن الاتفاق يقضى بجدولة مستحقات الفترة البينية للضريبة العقارية المطبقة على الشركات، وهى الفترة الممتدة بين أول يوليو 2013 عقب صدور قانون الضريبة العقارية وبين أول يوليو 2017 قبل صدور قانون الاستثمار الجديد الذى أعاد إعفاء المناطق الحرة.
وأضافت أن الاتفاق يقضى بتحصيل نسبة 15% من الضريبة المستحقة على الشركات التى تم الحجز إداريا عليها وجدولة الباقى على 24 شهرا وتحصيل نسبة 10% من الشركات التى لم يحجز عليها وتقسيط الباقى على 24 شهرا.
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