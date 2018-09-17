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استثمار
قطاع الأعمال: الغلق أقرب قرار للقومية للأسمنت
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:43 م
هشام توفيق 556996
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أحمد عاشور وعصام عميرة:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال للعام، إن الغلق هو القرار الأقرب بالنسبة للشركة للقومية للأسمنت بعد الاطلاع على التقرير المبدئي للجنة الاستشاري المكلفة بإعداد دراسة جدوي استمرار الشركة من عدمه.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا أن خسائر الشركة بلغت 971 مليون خلال العام المالي 2016/2017 ومليار جنيه العام المالي المنتهي.
وذكر توفيق أن مجلس إدارة للقومية الأسمنت سيتعرض اليوم التقرير المبدئي للقومية للأسمنت وتمهيدا لانعقاد الجمعية العمومية مطلع أكتوبر.
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