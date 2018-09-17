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استثمار
قطاع الأعمال: التعاون مع القوات المسلحة لزراعة 10 آلاف فدان قطن
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:34 م
القطن
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هشام توفيق: سنحتفظ بـ40% من ملكية الشركات المدرجة في البورصة
القطن
أحمد عاشور:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لتطوير منظومة وزراعة وإنتاج القطن والسماح لزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان القصيرة بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والقوات المسلحة.
وأضاف توفيق خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج تتضمن تكهين الآلات القديمة في 25 محلجا وإغلاق 14 محلجا واستيراد آلات حديثة لعدد 11 محلجا جديدا بعد التشغيل التجريبي لمحلج الفيوم.
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