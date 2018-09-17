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استثمار
هشام توفيق: سنحتفظ بـ40% من ملكية الشركات المدرجة في البورصة
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:28 م
هشام توفيق 556996
أخر الأخبار
هشام توفيق 556996
أحمد عاشور وعصام عميرة:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة ستحتفظ بنسبة ملكية تصل إلى 40% في ملكية الشركات المقرر طرحها في البورصة.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في مركز إعداد القادة، أن الحكومة تستهدف طرح 5 شركات في البورصة اعتبارا من أكتوبر المقبل.
ويشار الى أن 73 شركة حققت 15 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بينما تكبدت 48 شركة خسائر بقيمة 7.5مليار جنيه.
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