هشام توفيق 556996

أحمد عاشور وعصام عميرة:



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة ستحتفظ بنسبة ملكية تصل إلى 40% في ملكية الشركات المقرر طرحها في البورصة.



وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في مركز إعداد القادة، أن الحكومة تستهدف طرح 5 شركات في البورصة اعتبارا من أكتوبر المقبل.



ويشار الى أن 73 شركة حققت 15 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بينما تكبدت 48 شركة خسائر بقيمة 7.5مليار جنيه.