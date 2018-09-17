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اقتصاد وأسواق
«الحاصلات الزراعية» يخطط لاقتحام 7 أسواق جديدة
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:16 م
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أحمد اللاهونى
يسعى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى فتح أسواق جديدة بفيتنام والفلبين وتايلاند والبرازيل وأورجواي والأرجنتين واليابان وغيرها من الأسواق الواعدة، خاصة بعد أن نجحت مصر فى إعداد مصدرين ومزارع لديها الخبرات الكافية والعالية لإنتاج منتج زراعي آمن يتوافق مع متطلبات الدول المستوردة بمستوى جودة عالي.
ووفقًا لبيان صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم، فقد وصلت المنتجات المصرية لأسواق لم تصل إليها من قبل مثل الصين وأستراليا وكندا وبنجلاديش وإندونيسيا والهند.
وأضاف المجلس أن القطاع شهد طــفـرة غيـر مسبوقة خلال العشرين سنة الماضية فقد زادت الصادرات الزراعية من 1.7 مليون طن بقيمة 485 مليون دولار خلال موسم 2005/2006 لتصل إلى 4 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار خلال موسم 2017/2018.
وأكد عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس سيستمر وبكل قوة في أداء دوره للعمل علي دعم وتنمية قطاع التصدير الزراعي وإزالة أي معوقات أو تحديات تواجهه بالتعاون مع جميع الشركاء بالداخل والخارج.
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