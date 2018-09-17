نعيم : البورصة تستهدف مستوى 14450 نقطة

أسماء السيد:



توقعت بحوث "نعيم" أن تواصل البورصة المصرية تراجعها استكمالاً للتراجعات العنيفه التى شهدتها بجلسة أمس، تأثرًا بأحداث أول أمس والخاصة بإلقاء القبض على عدد من المتهمين في قضية "التلاعب بالبورصة".



وأوضحت "نعيم" أن مؤشر خسر خلال جلسة أمس، أكبر خسارة له منذ يناير 2017، موضحة أنه كسر مستوى الدعم عند 15000-15100 نقطة، وهو ما يعني مزيدًا من الضغوط البيعية، نحو مستوى الدعم الحالي عند 14450 نقطة ،ثم مستوى 14175 نقطة ،

ونصحت المتعاملين بأن يستغلوا محاولات الصعود كفرصة للبيع .



واستهلت البورصة تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع الجاري على تراجع جماعي استكمالاً لتراجعات أمس ولكن بوتيره أهدى.



وسجل المؤشر الرئيسي 14685 نقطة بهبوط 0.48%، ووصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لـ 732 نقطة بتراجع 0.21% كما هبط متساوي الأوزان بنسبة 0.83% عند 2338 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا بـ 0.21 عند 1860 نقطة .



وبلغت قيم التداول على الأسهم 9 ملايين جنيه فقط وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 71 سهما سيطر التراجع على أداء 30 سهم بينما لم يتغير أداء الباقية اي ارتفاعات .



وشهدت البورصة أمس هبوطًا حادًا بشكل واضح هوي مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.6% ليسجل 14755 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.2% عند 733 نقطة، كما تراجع الأوسع نطاقًا بـ 1.8% عند 1864 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ 3.7% عند 2357 نقطة .





وقضت محكمة الجنايات أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.



