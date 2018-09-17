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بورصة وشركات
3 شركات تسجل أعلى كمية تداول يومية بالبورصة
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:51 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أوراسكوم للاستثمار المتصدرة
منى عبدالباري:
اقتنصت 3 شركات بالبورصة المصرية أعلى متوسطات تداول من حيث الكمية، بدون الصفقات، خلال الفترة منذ مطلع العام الجاري، وحتى إغلاقات جلسة أمس الأحد.
وحسب الإحصائيات الرسمية للبورصة عن تداولات السوق الرئيسية خلال هذه الفترة، جاء في الصدارة سهم أوراسكوم للاستثمارات القابضة بمتوسط كمية تداول يومية 45 مليون ورقة مالية، تلاه مباشرة القلعة للاستشارات المالية بواقع 36 مليون ورقة مالية، والتي جاءت في المرتبة الأولى من حيث متوسطات قيم التداول اليومية بواقع 86 مليون جنيه.
وثالثا جاءت مجموعة عامر القابضة بـ26 مليون ورقة يومية، والتي تأتي عادة في صدارة التقارير الأسبوعية للبورصة على صعيد الشركات من حيث قيم التداول.
وتعد القلعة وأوراسكوم من أبرز الشركات صاحبة الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30".
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