إيجيبت تراست تفاوض WE لإتاحة خدمات إلكترونية للعملاء

محمد كيوان



■ مدة صلاحية شهادة E-SIGNTURE عام.. وقابلة للاستخدام أكثر من مرة

■ التعاقد مع «قناة السويس للتأمين».. وبنكين قطاع خاص

■ طرح نظام إلكترونى متكامل للصغيرة والمتوسطة بداية 2019

■ %25 زيادة متوقعة فى استثمارات العام الجديد

■ اختصار زمن تأسيس الشركات الجديدة إلى 60 دقيقة.. واعتماد محاضر مجالس الإدارات والجمعيات أونلاين.. أبرز خطط هيئة الاستثمار

■ لقاء مرتقب مع «إيتيدا«أكتوبر المقبل.. وتوقف الدعم منذ 2014 غير مفهوم



محمود جمال



تجرى الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى - إيجيبت تراست، مفاوضات مع مساهميها الرئيسين «المصرية للاتصالات« و«هيئة البريد«، لإتاحة خدمات إلكترونية للعملاء خلال 2019



وقال محمد كيوان، رئيس الشركة، إنها تبحث حاليا مع الجانبين كيفية استغلال تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فىتنفيذ ذلك، متوقعا الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة خلال النصف الأول من العام المقبل.



وأوضح كيوان فى حوار مع «المال»، أن إستراتيجية إيجيبت تراست تستهدف التوسع فى تقديم خدمات مميكنة للمواطنين من خلال إجراء مباحثات مع جهات الدولة، ومنها مصلحة الأحوال المدنية، ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، بهدف تفعيل خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية، مثل استخراج بطاقة الرقم القومى، وشهادة الميلاد، وإضافة خدمات أخرى غير متاحة بسبب اشتراط توقيع العميل على نموذج طلبها.



وأضاف أن الشركة لعبت دورا كبيرا خلال المرحلة الماضية فى ميكنة دورة العمل الحكومى داخل هيئة الاستثمار، وتأهيلها للانتقال من أسلوب العمل بالوثائق الورقية إلى العالم الرقمى المتطور، وكانت تتبع نظام الروتين الحكومى فى إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، واعتماد مجالس الإدارات، والجمعيات العمومية للشركات.



وأكد أن التعاون مع هيئة الاستثمار بدأ منذ عام 2014، من أجل تطوير منظومة العمل الداخلية إلكترونيا باستخدام تطبيقات التوقيع الإلكترونى، وتعتبر تجربة ناجحة يجب تعميمها على مختلف الهيئات الحكومية.



يذكر أن التوقيع الإلكترونى E-signature عبارة عن ملف رقمى صغير (شهادة رقمية)، يصدر عن إحدى الهيئات الحكومية أو الخاصة المرخصة، مزودة بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الإسم، ورقم المسلسل، وتاريخ صدور الشهادة، ومكان استخراجها.



ولفت كيوان إلى أن عملية تأسيس الشركات تتطلب توقيع أكثر من جهة على المستندات، منها الشهر العقارى والسجل التجارى ونقابة المحامين وموظف التأسيس، وتقدر تكلفة إصدار شهادة توقيع إلكترونى للعميل بنحو 700 جنيه، ويمكن استخدامها فى تأسيس عدد محدود من الشركات خلال عام.



وأضاف: تستغرق مدة تأسيس الشركة حاليا ساعة واحدة، حيث يقوم موظف استقبال الهيئة بتوجيه المستثمر إلى الخدمة المطلوبة كتأسيس شركة لأول مرة، وتبدأ باستخراج شهادة توقيع إلكترونى كمرحلة أولى، ولدى «إيجيبت تراست« مكتب فى الهيئة على تواصل مستمر مع العملاء، وإرشادهم إلى باقى مراحل التأسيس عبر مركز خدمات المستثمرين، ومنها تحديد نوعية الشركة ونشاطها.



وأشار إلى أن المستثمر يسدد رسوم التأسيس مرة واحدة فقط، ويحصل على عقد إلكترونى قابل للنسخ أكثر من مرة، مطالبا بأهمية تفعيل التوقيع الإلكترونى داخل مكاتب الشهر العقارى، والسجل التجارى، ومصلحتى الجمارك والضرائب، وهيئة المرور بهدف القضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى.



وذكر أن المستثمرين كانوا يلجأون للاستعانة بأطراف خارجية لإتمام رحلة التأسيس كالمحاسبين والمحامين، ووكلاء التأسيس بسبب التعقيدات البيروقراطية، إلا أن تفعيل التكنولوجيا أتاح للمستثمر إنهاء جميع الإجراءات بمفرده، أو تمثيل مجموعة من المساهمين كوكيل عنهم.



وأوضح أن دور الشركة هو إتاحة التكنولوجيا للهيئة بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا، بينما تحملت الهيئة تكاليف تطوير بنيتها التحتية من حيث شراء أجهزة وتطبيقات تكنولوجية تتلائم معها.



وكشف عن تبنى هيئة الاستثمار خطة طموح تستهدف اعتماد محاضر مجالس الإدارات والجمعيات باستخدام التوقيع، فضلا عن إمكانية تأسيس الشركة أونلاين من المنزل، دون اشتراط التواجد فى المقر الرئيسى، فضلا عن نشر مركز خدمات المستثمرين فى مدن أخرى منها 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وقنا، والإسكندرية.



وأشار إلى أنه طبقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، تم تأسيس 6500 شركة جديدة منذ فبراير الماضى حتى أغسطس من نفس العام، منها 2000 تقريبا صدرت لهم شهادات توقيع إلكترونى مناصفة مع «مصر المقاصة».



وطالب من مجلس النواب إصدار قرارات أو مشروعات قوانين تلزم الحكومة بتطبيق تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى على غرار تجربة قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، مضيفا أن بعض الجهات ومنها الشهر العقارى بدأ يدرك تطور العصر، ويشترط حالياً إضافة بصمة العميل ممهورة بتوقيعه الشخصى.



ورأى أن الوثائق الورقية أكثر عرضة للتزوير، عن طريق مستندات البى دى إف على سبيل المثال، باستخدام برامج الفوتوشوب، مقارنة بأداة التوقيع الإلكترونى التى توفر الجهد والوقت، وسرية بيانات المستخدمين.



كما أشار إلى أن «إيجيبت تراست« ساهمت فى إصدار 1000 وثيقة تأمين إلكترونى مع شركة قناة السويس للتأمين، ويعتبر قطاع التأمين قطاعاً واعداً وتجرى الشركة مباحثات مع 3 شركات جديدة، كما تعاقدت مع بنكين قطاع خاص، لإتاحة خدمات إلكترونية لعملائها مطلع العام المقبل.



وعلى صعيد مشروعات القطاع الخاص، قال إن إيجيبت تراست تعمل على تطوير حل تكنولوجى للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تفتقر إلى وجود بينة تحتية مجهزة.



ولفت إلى أن الشركة تنوى زيادة حجم استثمارات العام الجديد بنسبة %25 ، مقارنة بالعام الجارى، من أجل زيادة سعة مركز البيانات التابع لها لمواجهة تزايد الطلب المتنامى على خدمات التوقيع الإلكترونى، خاصة مع اتجاه الدولة نحو الشمول المالى، وميكنة الخدمات، وفقا لتكليفات القيادة السياسية.



وعن قرار التوسع خارجيا، تطرق إلى أن «إيجيبت تراست» تتعاون مع شركات ألمانية لتقديم خدماتها فى 3 أسواق عربية، هى السعودية، والإمارات، والكويت، مشيرا إلى أن مصر و المملكة أبرمتا اتفاقية فى وقت سابق للاعتراف المتبادل بالتوقيع الإلكترونى داخل أراضى كلا منهما.



وكشف عن سعى الشركة إلى ترتيب لقاء خلال أكتوبر القادم مع مها رشاد، القائم بأعمال رئيس إيتيدا، لعرض مطالب القطاع ومنها تعديل بنود قانون التوقيع الإلكترونى 14 لسنة 2004، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية والمتغيرات العالمية، بالإضافة إلى استنئاف الهيئة صرف الدعم المخصص للشركات، البالغ مليون جنيه والمتوقف منذ عام 2014 وحتى الآن دون أسباب.



واعتبر أن التوقيع الالكترونى والتحول الرقمى وجهان لعملة واحدة، خاصة أنه توجد بنية تحتية مجهزة فنيا منذ عام 2009، وتقوم إيتيدا بإجراء مراجعات دورية على استعدادات الشركات التى تنتظر إضافة تطبيقات وخدمات جديدة.



واستطرد: يحمى التوقيع الإلكترونى المستثمرين من هجمات الحاسب الآلى، بدليل أن الشركة كان لديها عميل استعان بها خلال هجمات فيروس رانسموير الأخيرة، وتمكن من اكتشاف المراسلات الإلكترونية المزيفة لعدم احتوائها على توقيع، كما أنه يصعب تزويره، كما يمنح E-SIGNTURE أيضا حجية قانونية للعمل.



وأبدى تفاؤله الشديد بمستقبل قطاع الاتصالات بعد تعيين الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات، واستعادة صناعة التوقيع الإلكترونى لنشاطها، خاصة أنها كانت فى مرحلة جمود منذ 2011.



يذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى فى مصر تخضع لأحكام القانون 14 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية 109 لسنة 2005، وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، التى يمكن تقديمها إلكترونياً للمواطنين، يحق لعدد 3 شركات فقط تقديم الخدمة، هى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS)، ومصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى (MCDR)، والمصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات (Egypt Trust).



ويعمل «مركز تميز للتوقيع الالكترونى» التابع لإيتيدا، على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكترونى، وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية.



يشار إلى أن وزارة « الاتصالات» و« الاستثمار» اعتمدا قبل أواخر 2017 التوقيع الإلكترونى، كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.