مبيعات المصريين تدفع البورصة للهبوط منتصف تعاملات الإثنين

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 14604نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.8% عند مستوى 727 نقطة حتى الساعة 12:00



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 218 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب المؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 25 مليون جنيه و181 ألف جنيه و14 ألف جنيه على التوالى ،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.5 مليون جنيه و 9 مليون جنيه و10 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 13 سهم من إجمالى 148سهما متداولا،بينما هبط 92 سهم وبقى 43 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط حاد لمؤشراتها تزامنا مع اعلان آخر تطورات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها رموز سياسية وشخصيات من سوق المال.



كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.



وقالت هيرميس، في إفصاح نُشر عبر شاشة البورصة: "إن ياسر الملواني أحد المتهمين بالقضية و يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة منذ عام 2014، بينما المجموعة ليست طرفا في القضية المنظورة، و أنشطتها وعملياتها مستمرة في ظل الإدارة الحالية".



وأضافت القلعة في إفصاح آخر: "إن عمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين، ورئيس المخاطر بالشركة، الذي تم احتجازه على ذمة القضية بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، جاء اتهامه بناء على أسهم ضمان العضوية بالبنك الوطني إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة البنك، بصفة شخصية".



وأكدت الشركة في إفصاحها: "إنها لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك الوطني، ولم تكن يوما مساهما به أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفا، وأعمالها مستقرة".