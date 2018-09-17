تصديرى الحاصلات ينظم ورشة عمل عن آخر مستجدات اشتراطات الاتحاد الأوروبى

الخضروات



أحمد اللاهونى



ينظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع جهاز المساعدة الفنية وتبادل المعلومات التابع للمفوضية الأوروبية TAIEX غداً الثلاثاء، ورشة عمل عن آخر المستجدات في مجال اشتراطات الصحة والصحة النباتية للمحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي.



يأتى ذلك في إطار جهود المجلس لإطلاع العاملين في قطاع تصدير المنتجات الزراعية والجهات المختصة بالمراقبة والإشراف علي عملية إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية المصرية على آخر المستجدات لاشتراطات ومتطلبات الدول المستوردة.



وقال عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن ورشة العمل تأتى من منطلق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي واهتمامه بمصر كأحد أهم الشـركاء الرئيسيين في عمليات تصدير المنتجات الزراعية المصرية لدول الاتحاد، ولتأكيد حرص القائمين على العملية التصديرية في مصر على الالتزام التام بالمواصفات الأوروبية.



وتستقبل دول الاتحاد الأوروبي سنوياً من مصر ما يقرب من 850 ألف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة تصل إلي 630 مليون دولار، يتمثل معظهما في الخضر والفاكهة الطازجة، تحتل دول الإتحاد الأوروبي المرتبة الثانية كأهم الآسواق المستوردة للمحاصيل الزراعية بنسبة 21% من إجمالي كمية الصادرات الزراعية المصرية 30% من حيث القيمة.