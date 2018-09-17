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اتصالات وتكنولوجيا
« أوبو» تستعين بشركات عالمية لتحديد خططها التوسعية
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:06 م
أوبو 998899
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المال-خاص
تجرى شركة «أوبو» الصينية للهواتف المحمولة أبحاثا بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة فى الأبحاث التسويقية، لاختيار أنسب محافظات الجمهورية للتوسع بها ضمن خطتها لتسويق علامتها التجارية.
وقال آندى شى، رئيس الشركة فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن مصر من الأسواق الواعدة لأوبو بالمنطقة وتسعى إلى تقديم أحدث منتجاتها بها، وتلبية احتياجات وأذواق المستخدمين بفئات سعرية متنوعة، مبينا أن الفترة الماضية شهدت زيادة وعى العملاء بالعلامة التجارية للشركة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقدته «أوبو« الأسبوع الماضى فى دبى لإطلاق 3 هواتف ذكية بأسواق المنطقة هى « فايند إكس» و« فايند إكس لامبورجينى» و« f9».
وأوضح «شى» لـ «المال» أن شركته جاءت فى المركز الرابع عالميا فى مبيعات الهواتف الذكية، والثانية بالصين فى مبيعات الهواتف الذكية، والثانية فى الصين خلال العام الماضى طبقا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية «آى دى سى«.
وأضاف أن الشركة استطاعت التوسع فى 30 سوقا بالشرق الأوسط وأفريقيا، منها مصر والجزائر والمغرب وكينيا، وتتيح منتجاتها فى 400 ألف متجر تجزئة عالميا، مقدرا عدد العملاء الذين يستخدمون هواتف «أوبو» بنحو 200 مليون عميل.
ولفت إلى أن الشركة الأم تمتلك 4 مراكز للبحث والتطوير، بينها اثنان فى اليابان وأمريكا، ولديها علاقات تعاون قوية مع جامعات دولية مثل «ستفانورد»، مشيرا إلى أن إستراتيجية الشركة تستهدف التوسع خلال المرحلة المقبلة فى أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وألمح إلى أن شريحة الهواتف فى الفئة المتوسطة هى الأكثر استخداما، مبينا أن شركته تمتلك حاليا 6 مراكز لتقديم خدمات ما بعد البيع بالمجان على مستوى الجمهورية، وبينهم فرعان بالقاهرة، وثالث فى الزقازيق، بجانب 3 مراكز فى المنصورة والإسكندرية وطنطا، خلال فترة الضمان البالغة 12 شهرا من تاريخ شراء الجهاز.
وأضاف أن المركز يقدم حزمة خدمات للعملاء منها تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بجميع هواتف الشركة، وأعمال الصيانة، بجانب بيع أكسسوارات الهواتف، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض الهواتف الجديدة للشركة، وإتاحة الفرصة للعميل لتجربتها بشكل تفاعلى.
وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية « gfk»، فإن مبيعات مصر من أجهزة الهواتف الذكية تقدر بـ 18 مليون جهاز بقيمة 30 - 35 مليار جنيه سنويا.
وتحتل «هواوى» الصينية المركز الأول فى مبيعات «السمارت فون» بحصة سوقية %26 ، تليها سامسونج الكورية بـ %23 ، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات أخرى من جنسيات متنوعة.
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