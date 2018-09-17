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بورصة وشركات
4 شركات تقتنص أعلى قيم تداول يومية بالبورصة
الإثنين 17 سبتمبر 2018 12:57 م
خسائر البورصة المصرية 55
أخر الأخبار
خسائر البورصة المصرية 55
القلعة تتصدر يليها التجاري الدولي
منى عبدالباري:
سجلت 4 شركات أعلى متوسطات قيم تداول يومية بدون الصفقات منذ بداية العام، وحتى جلسة أمس الأحد ، والتي شهدت تراجعات قوية على صعيد المؤشرات، والأسهم، ورأس المال السوقي، حسب المؤشرات الرسمية لتداولات السوق الرئيسي بالبورصة والصادرة اليوم الإثنين.
وكانت الأسهم هي بالترتيب، سهم القلعة للاستشارات المالية بمتوسط تداول يومي 86 مليون ورقة مالية، تلاها مباشرة البنك التجاري الدولي بنحو 85 مليون ورقة مالية، ثم سهم السويدي إليكتريك بواقع 66.5 مليون ورقة مالية، وأخيرا جاء سهم الشرقىة للدخان بـ 52.7 مليون ورقة مالية.
وتعد الأسهم الأربعة من بين تلك المستحوذة على أعلى أوزان نسبية بمؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بجانب أسهم أخرى لما تحقق أعلى متوسطات تداول يومية.
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