شركة أمازون



■ جيف بيزوس أغنى ملياردير منذ 1997



خالد بدر الدين



قفزت القيمة السوقية لشركة «أمازون» الأمريكية لمبيعات التجزئة «أونلاين» بحوالى 98 ألف % على مدار 21 سنة لترتفع من 1.7 مليار دولار فى عام 1997 إلى أكثر من 2000 مليار أو تريليونى دولار حاليا لتصبح أكبر شركة فى العالم.



وقالت مجلة «فوربس» الأمريكية التى تعلن كل عام عن قائمة أغنى 400 ملياردير على مستوى العالم، إن جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» ورئيسها التنفيذى بدأ يظهر فى هذه القائمة منذ عام 1998 بثروة قدرها مليار دولار ليحتل بذلك المركز 102 فى هذه القائمة.



وواصل «بيزوس» التقدم منذ عام 2009 ليصل إلى المركز 28 بثروة تلامس 9 مليارات دولار، ثم ازدادت إلى أكثر من 30 مليار دولار فى 2014 ليتحسن مركزه إلى 15 على أغنياء العالم ليحتل المركز الثانى خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع ثروته إلى 68 مليار دولار فى 2016 و أكثر من 82 مليار دولار العام الماضى، ليتربع هذا العام حتى الآن، على عرش أغنى ملياردير فى العالم، مع اقترب ثروته من 160 مليار دولار.



ويبلغ عدد العاملين فى «أمازون» حوالى 45 ألف موظف فى مقر الشركة الرئيسى بمدينة «سياتل» الأمريكية، لكن هذا العدد يرتفع إلى أكثر من 575 ألف موظف على مستوى العالم، بينما قفزت أسعار أسهم الشركة بنحو %370 خلال السنوات الثلاث الماضية، و أكثر من %103 منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن.



ويرى «بيزوس« أن سر نجاح شركته يكمن فى خدمات «أمازون» على الإنترنت التى قادت من خلالها أسواق الحوسبة السحابية التى ليس لها حدود على عكس أى شركة أخرى تتوقف سوقها عند حدود معينة، ولكنه يعتمد على إستراتيجية بيع كل منتج لجميع المستهلكين.



وتتمتع «أمازون« بتأثير قوى على المستهلكين فى جميع المجالات كما يتميز «بيزوس« بالقدرة على الابتكار المستمر لدرجة أن وارين بوفيت الملياردير صاحب شركة «هيلويت باركارد« للاستثمارات، والمعروف بذكائه فى جميع أنشطة البيزنس يصف «بيزوس» بأنه أقوى رجل أعمال أمريكى، و لم يشهد العالم بيزنس مان مثله منذ أكثر من 80 عاما.



ويحظى «بيزوس« بقدرة فائقة على إعادة استثمار أرباحه فى أى نشاط يختاره وسيطرته على المبيعات «أونلاين« و أنشطة الديجيتال فى الأسواق الأمريكية والعالمية فى أهم المجالات الاستهلاكية، ومنها الرعاية الصحية و التسلية والترفيه و الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، و الدعاية والإعلانات ولاسيما أن الرعاية الصحية تمثل %18 من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى، كما أن أرباحه من نشاط الدعاية والإعلان، من المتوقع أن تتجاوز 8 مليارات دولار مع نهاية العام الحالى.



وبدأت «أمازون« نشاطها عام 1995 كمتجر صغير متواضع يبيع الكتب على «الإنترنت» لينتقل عام 1998 لبيع الأقراص المندمجة الغنائية والموسيقية والتى كانت تحتوى على أكثر من 125 ألف ألبوم ليصبح اعتبارا من عام 2000 مركزا تجاريا ضخما يبيع كل شئ «أونلاين« من التفاح إلى الفيديوهات و الموبايلات و حتى الأثاث والأجهزة المنزلية.



وانتقل «بيزوس» بعد ذلك إلى مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية، من خلال تخزين البيانات و المحتوى إلى الشركات الصغيرة، ثم بدأ يبيع فيديوهات البرامج والمسلسلات والاستعراضات التليفزيونية.

