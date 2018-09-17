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اتصالات وتكنولوجيا
مصدر بشركة دفع إلكتروني: 200 مليون معاملة حكومية يوميا
الإثنين 17 سبتمبر 2018 11:37 ص
بطاقات الدفع الإلكترونى
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بطاقات الدفع الإلكترونى
محمود جمال:
قال مصدر بأحد شركات الدفع الإلكتروني إن حجم التعاملات الحكومية لا يتعدى الـ200 مليون معاملة، بالتالي فإن دخولها ضمن منظومة الدفع الإلكتروني لن يمثل صعوبة على الشركات العاملة في القطاع أو الجهاز المصرفي.
وأوضح المصدر لـ"المال" أن إصدار قرار تحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا من أهم الخطوات الداعمة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع اللاعبين في مجال المدفوعات الإلكترونية لتفعيل تلك المنظومة.
وكان وزير الماليه الدكتور محمد معيط قد قرر تحصيل رسوم المعاملات الحكومية إلزاميا بشكل إلكتروني بداية من العام المقبل.
وأكد أنه حتى الآن لم تتم مخاطبة شركات الدفع الإلكتروني بخصوص جاهزيتها أو دورها في تلك الاستراتيجية وطريقة توظيف نقاط الدفع الخاصة بها في تلك التعاملات.
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