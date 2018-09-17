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اقتصاد وأسواق
المالية: شركتان صينية ويابانية لتنفيذ الفاتورة الإلكترونية
الإثنين 17 سبتمبر 2018 11:30 ص
وزارة المالية
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وزير المالية: مناقصة عالمية لاختيار منفذ الفاتورة الإلكترونية قريبا
وزارة المالية
مها أبوودن:
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن التعاون مع شركتين إحداهما يابانية والأخرى صينية ستنفذان المرحلة التجريبية من الفاتورة الإلكترونية تمهيدا لتطبيق المشروع بالكامل.
وقال الوزير خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، إن المشروع يستهدف تطبيق الفاتورة الإلكترونية فى جميع التعاملات بهدف تسجيلها وهو أحد مشروعات التطوير المهمة الخاصة بالضرائب.
وأكد أن الوزارة عرضت الخميس الماضى، مشروع هيكل الضرائب الموحد على مجلس الوزراء، وهو أيضا أحد المشروعات المهمة التى تتبناها الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات، لافتا إلى رغبة الوزارة فى التحصيل العادل للإيرادات الضريبية دون ظلم لأى ممول.
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