اتحاد المستثمرين يرفض إخضاع المنشآت الصناعية للضريبة العقارية





خالد الأسمر





قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، تعقيبا على دراسة وزارة المالية مد مهلة سداد الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية، إن أغلب دول العالم لا تفرض ضريبة عقارية على المصانع.وأضاف لـ«المال« أن المصانع تقوم بدفع ضرائب عامة وضريبة على الدخل وضريبة على الأرباح التجارية، وبالتالى لا فإن الضريبة العقارية تزيد العبء عليها، وبالتالى زيادة التكلفة وارتفاع أسعار السلع لتعويض الضرائب.وأوضح أن الاتحاد عقد اجتماعا فى وقت سابق مع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وتم بحث تأجيل فرض الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية، لافتا إلى أن صدور قرار بالإلغاء لابد وأن يكون وفقاً لقانون يتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته، واتخاذ قرار بشأنه.وتدرس وزارة المالية مد مهلة سداد الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، إلى ما بعد 15 أكتوبر المقبل، وذلك بناء على طلب عرضه المستثمرين على الدكتور محمد معيط.